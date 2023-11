Stiri pe aceeasi tema

- Permisele de conducere din Uniunea Europeana trec printr-un amplu proces de transformare. Așadar, care este țara europeana care schimba permisele pana in ianuarie 2024. Sunt multi romani afectati de decizie, ce trebuie sa faca fiecare. In ce țara din UE se schimba permisele pana in ianuarie 2024. Sunt…

- BerbecAr fi foarte bine daca te ai detasa de forfota zilnica si te ai retrage intr un loc linistit. Oboseala isi poate spune cuvantul si chiar ai nevoie de odihna, relxare si numai compania oamenilor dragi si de incredere. Evita sa te gandesti la marile probleme ale vietii tale sau sa alcatuiesti planuri.…

- Deși credeau ca partenerul nu va nimic care le provoca suferința, pentru trei zodii feminine lucrurile nu vor sta deloc așa cum iși doresc la capitolul dragoste. Nativele vor trece printr-o perioada complicata.

- Luna urmatoare vine cu probleme in dragoste pentru unii nativi, asta pentru ca pot sa apara conflicte pe care le vor gestiona mai greu. De altfel, se poate ca acești doua zodii sa se gandeasca serios la posibilitatea de a se desparți de persoana iubita.

- Pentru unii nativi care credeau ca au doar ghinion in dragoste, lucrurile se schimba radical atunci cand se așteptau mai puțin. Chiar daca pun punct relației, nativii vor avea șansa de a se indragosti din nou și vor cunoaște dragoste adevarata.

- Panica in centrul istoric al municipiului in urma cu puțin timp. O persoana a anunțat printr-un telefon ca ar fi o bomba in Primaria Bistrița. In scurt timp zona a fost impanzita de forțe de ordine, iar funcționarii evacuați. Alerta s-a dat in urma cu puțin timp, dupa ce o persoana ar fi anunțat printr-un…

- Decizie radicala luata de Sergio Aguero (35 de ani), la scurt timp dupa ce iubita lui l-ar fi inșelat intr-un club. Fostul star al lui Manchester City și al naționalei Argentinei nu a stat pe ganduri dupa ce filmarea cu Sofia Calzetti a aparut in presa. Potrivit thesun.co.uk, Sofia a fost surprinsa…

- Bogdan Cirlan, fostul concurent de la Insula iubirii, a dezvaluit ca are o noua iubita. Dupa ce a cerut-o in casatorie pe Claudia in emisiune, aceasta l-a parasit la 3 luni de la incheierea filmarilor.Bogdan Cirlan de la Insula Iubirii are o noua iubita și a facut primele declarații despre schimbarile…