- O expozitie curatoriata de Art Safari unde poate fi admirata o opera semnata de Nicolae Grigorescu din colectia Muzeului National de Arta al Romaniei - "Car cu patru boi" si macheta avionului "Vlaicu II", reconstituire la scara 1:5, din colectia Muzeului National de Istorie a Romaniei, va fi prezentata…

- An exhibition curated by Art Safari where one can admire a work signed by Nicolae Grigorescu from the collection of the National Art Museum of Romania, Chariot With Four Oxen and the 1:5 scale reconstruction model of the Vlaicu II airplane from the collection of the National Museum of History of…

- N. D. Unul dintre principalele puncte de atracție turistica ale Prahovei – Castelul Peleș – a fost trecut pe agenda obiectivelor ce vor fi promovate, cu vizite la fața locului, in cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Informația a fost facuta publica de catre…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața vizitatorilor parte din maretia a ceea ce a fost odinioara manastirea cisterciana Egres. Situat pe raza comunei Sanpetru Mare, județul Timiș, situl arheologic este unul dintre cele mai importante din epoca medievala…

- Primaria Municipiului Targu Mureș va achita mai mult de 150.000 de lei catre societatea Art Safari SRL București pentru organizarea unei expoziții intitulata "Marcel Iancu. Reconstruind artele Romania – Israel", gazduita de Galeria Cetații Medievale din Targu Mureș. Expoziția a avut vernisajul joi,…

- Agentia de turism Soley Tour a intrat in incapacitate de plata, iar touroperatori precum Christian Tour sau Cocktail Holidays au anuntat ca incearca sa ajute turistii care au fost afectati, care fie sunt blocati in destinatia de vacanta, fie au ramas fara vacanta platita. Unele companii de turism anunta…

- Femeile antreprenoare pot aplica pentru finanțari , anunța ministrul Cadariu. Beneficiarele pot obtine maxim 200.000 lei/societate. Ministrul Cadariu a prezentat marți Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…