- In perioada 18 – 20 septembrie 2021, efectivele de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Targoviște au efectuat mai multe Post-ul TARGOVIȘTE: Poliția locala cu ochii pe semințe și gratare pe domeniul public. S-au aplicat amenzi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti a identificat miercuri, in mai putin de doua ore, 57 de persoane care desfasurau activitati fara a avea incheiate in forma scrisa contractele individuale de munca, se arata intr-un comunicat al institutiei remis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in…

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) a aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei, in urma unor controale efectuate timp de sase zile pe A1 si pe DN1, a scris pe Facebook ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „ISCTR continua in forta controalele, inclusiv la transportul…

- In perioada 20-22 iulie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului Sisteme de Securitate, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și sprijinul efectivelor de ordine publica și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Munca Maramureș au acționat pe linia prevenirii…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Brașov iși prezinta Raportul de activitate pentru primul semestru al anului 2021, pe cele doua domenii de activitate: al relațiilor de munca și respectiv al securitații și sanatații in munca. Astfel, in cadrul Serviciului Control Relatii de Munca si al Compartimentului…

- ITM Alba: AMENZI de peste 17.000 de lei și 17 avertismente, in perioada 12-16 iulie 2021. Ce deficiențe au gasit inspectorii Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii…

- Inspectorii din cadrul Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor Brașov, Alba și Sibiu au aplicat marți noua amenzi firmelor din zona turistica Transfagarașan-Balea Lac. O jumatate de tona de produse alimentare a fost retrasa de la vanzare. CITESTE SI CNAIR: Transfagarașanul s-a redeschis…

- Inspectorii de munca din Braila au aplicat, in primele cinci luni ale anului, amenzi in valoare de peste un milion de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, din care 850.000 de lei doar pentru munca la negru, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul…