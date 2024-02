Practici dubioase la AFIR: Conducerea ascunde sub preș problemele din instituție Intr-un act fara precedent, conducerea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a emis un drept la replica fara a furniza argumente solide, acuzand ziarul și persoana mea ca ar fi raspandit informații false. Reprezentanții AFIR au vizat in special dezvaluirile noastre și au adus acuzații serioase, cum ar fi scrierea despre un fals, afirmand „contrar informațiilor false vehiculate…”. In replica, va prezentam o serie de argumente impotriva conducerii AFIR, aducand in prim plan mizeriile ascunse sub preșul gestionarii dezastruoase a Directorului General, George Chirița, propulsat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

