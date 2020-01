Italianul Luca de Meo va conduce Renault incepand din luna iulie Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, l-a recrutat pe fostul presedinte de la Seat (marca din grupul Volkswagen), Luca de Meo, pentru postul de director general, in incercarea de a se relansa si a da un nou impuls aliantei cu Nissan si Mitsubishi Motors, dupa un an de criza, transmite AFP.



Consiliul de Administratie de la Renault reunit marti dupa-amiaza la sediul grupului de la Boulogne-Billancourt a decis sa incredinteze conducerea operationala a Renault lui Luca de Meo, un cetatean italian in varsta de 52 de ani, incepand cu data de 1 iulie.



