Vulcanii Etna si Stromboli au erupt din nou, aruncand fantani de lava in cursul noptii trecute, relateaza vineri dpa.



Etna, care are 3.300 de metri inaltime si se afla in Sicilia, a erupt din craterul sud-estic, a indicat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV).



Lava curgea de pe versantul muntelui si o coloana de fum se ridica spre cer, conform INGV.



Institutul a inregistrat, de asemenea, eruptii la Stromboli, situat pe insula vulcanica cu acelasi nume, la aproximativ 70 de kilometri nord-est de Sicilia. Paraie de lava coboara adesea de la vulcanul…