- Italia dispune incepand de luni de un tren medical complet echipat si care strabate tara ca o unitate de ATI pe sine pentru a diminua presiunea asupra spitalelor atunci cand este nevoie, in aceeasi zi fiind atins in aceasta tara pragul de 100.000 de decese asociate COVID-19, relateaza agentia EFE.…

- COMUNICAT DE PRESA| Beniamin Todosiu (USR – PLUS): Județul Alba va primi sume importante din bugetul de stat pentru investiții. Bugetul e echilibrat, robust și realist Parlamentul Romaniei a inceput dezbaterile pe bugetul de stat propus pentru acest an de Guvern, in proiect fiind incluse sume importante…

- Intrebat de jurnaliști ce se va intampla cu orele de educație fizica din școli, in condițiile in care profesorii se plang ca nu pot face ore de sport cu copiii purtand masca, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea adopta metoda din Luxemburg, unde masca este obligatorie doar de…

- Multe dintre țarile care au adoptat restricții dure pentru a limita infectarile cu SARS-CoV-2 au inceput sa le elimine. Polonia a redeschis marile centre comerciale, iar in Italia, la Roma, au rasunat din nou acordurile muzicii clasice.

- Dacia Sandero a fost in 2020 cel mai bine pozitionat automobil produs in Romania, iar Ford Puma a adus cea mai mare crestere. Modelul Sandero vandut in Europa de Vest este produs in Maroc, la Tanger, nu in Romania, relateaza ZF, potrivit Mediafax. Citește și: Ministrul Justiției, despre DOSARUL…

- Eruptie spectaculoasa a Muntelui Etna. Cel mai activ vulcan din Europa a aruncat roci masive in aer, in timp ce un rau de lava s-a scurs pe unul dintre versanti. Etna este cel mai mare dintre cei trei vulcani activi ai Italiei. Mai multe bucati de stanca au fost gasite la cateva zeci de metri de crater.…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Cand incepe vaccinarea Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania…

- In urmatoarele 30 de zile, Agenția Naționala de Interese va verifica portofoliile noilor parlamentari, timp in care aceștia vor putea participa la actul legislativ. Luni, Președintele Klaus Iohannis a convocat noul parlament.Ulterior, deputații și senatorii vor depune juramantul. Aceștia vor activa…