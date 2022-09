Italia şi Intel vor construi în regiunea Veneto noua fabrică de 4,5 miliarde de euro Guvernul de la Roma, aflat la sfarsit de mandat, si grupul american Intel Corp au ales orasul Vigasio din nord-estul regiunii Veneto ca loc preferat pentru noua uzina de miliarde de euro care va produce cipuri avansate in Italia, au declarat duminica pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Recent, Intel anuntase ca intentioneaza sa investeasca pana la 80 de miliarde de euro in Europa in urmatorul deceniu, pentru a creste capacitatile de productie de cipuri ale regiunii. Cu o investitie initiala in valoare de aproximativ 4,5 miliarde de euro, care ar urma sa creasca in timp,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus Gazprom a anunțat luni ca a primit un avertisment oficial din partea autoritaților de reglementare de la Moscova, conform caruia stația de comprimare Portovaya, care ar trebui sa pompeze gazul spre Germania prin conducta Nord Steam 1, nu mai respecta cerințele de siguranța, informeaza Reuters…

- Grecia intentioneaza sa utilizeze profiturile peste asteptari generate in acest an de sectorul turismului, cea mai importanta sursa de venituri, pentru a putea subventiona in continuare facturile la electricitate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Executivului de la Atena, Giannis Oikonomou, scrie…

- Gazprom continua sambata sa spuna ca nu poate reporni furnizarea gazului catre Europa prin Nord Stream 1 din cauza scurgerilor de ulei la motorul unei turbine, in contextul in care Siemens Energy spune ca exista suficiente turbine pentru ca Nord Stream sa funcționeze. Pe de alta parte, Gazprom susține…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a comemorat ieri 80 de ani de la deportarea familiilor de evrei de la Vel d’Hiv, prilej cu care a avertizat impotriva revizionismului istorici si a antisemitismului, relateaza Reuters. In 16-18 iulie 1942, circa 13.000 de evrei au fost adunati pe velodromul de…

- In timp ce avertismentele privind taierea gazelor de catre Rusia se inmulțesc, statele din Vestul Europei pregatesc masuri extraordinare pentru a permite funcționarea sistemului energetic. Franța va rascumpara acțiunile pe care nu le deține la Electricite de France (EDF), cel mai mare producator de…

- Cererea mare de dolari, pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, a afectat alte valute, euro intr-o masura mai mare fata de majoritatea monedelor importante, deoarece cresterea preturilor gazelor in Europa agraveaza temerile privind cresterea economica, transmite Reuters. Analistii…

- Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, si-a cerut marti scuze clientilor si angajatilor pentru haosul din domeniul calatoriilor, provocat de lipsa de forta de munca, transmite Reuters. Companiile aeriene si operatorii de aeroporturi din Europa se confrunta cu lipsa de personal care sa gestioneze…

- Germania vrea sa angajeze cat mai curand posibil lucratori straini, pentru a ajuta operatorii de aeroporturi, confruntati cu un deficit masiv de angajati, in timpul sezonului de vara aglomerat, a afirmat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, transmite Reuters. Angajatii temporar, care…