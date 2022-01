Italia se pregătește de VÂRFUL valului OMICRON la sfârșitul lunii ianuarie 2022 - Avertismentul cel mai sumbru Anunțul a fost facut de unul dintre cei mai reputati virusologi italieni, Massimo Galli, care previzioneaza un varf in actualul val de COVID-19 determinat de varianta OMICRON la sfarșitul lunii.„Avand in vedere ritmul de creștere de pe curba epidemiei, pare ca se raspandește atat de rapid incat nu se pot face anumite prognoze. Timp de o zi-doua rata vaccinarii a scazut. In aceste zile de vacanța au fost mai puține teste, pentru ca au fost doar cei care au avut simptome de boala sau contacte directe cu infectați. Insa cred ca e inevitabil, chiar la un numar mai mare de vaccinari, sa avem din ce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

