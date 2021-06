Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a declarat ca echipa lui a meritat sa castige partida cu Austria din optimile de finala ale Euro-2020. "Am meritat sa obtinem aceasta victorie, chiar daca am luat acel gol in finalul meciului. A trebuit sa luam unul. In prima repriza am fi putut inscrie.…

- Italia s-a calificat in sferturile Campionatului European de Fotbal dupa ce in optimi a invins Austria. In al doilea meci de sambata, de la turneul final, Italia a inscris golurile victoriei in...

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-0), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, sambata seara, la Londra, in optimile de finala ale competitiei. …

- Italia este a doua echipa ce se califica in sferturile de finala la EURO 2020, dar ce a avut nevoie de prelungiri pentru a invinge Austria cu 2 la 1, intr-o partida in care suspansul s-a pastrat pana la fluierul final.

- Italia alearga dupa noi recorduri și i-a impresionat foarte tare pe englezi, care o vor vedea pe viu diseara, pe Wembley, in a doua "optime" cu Austria. Meciul dintre Italia și Austria va avea loc in aceasta seara, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Tabloidul The Sun il scoate…

- Capitanul nationalei de fotbal a Italiei, Giorgio Chiellini, a revenit la lot si s-a antrenat vineri alaturi de coechipierii sai, in ajunul meciului cu Austria, din optimile de finala ale EURO 2020, programat sambata pe Wembley, scrie DPA. Fundasul central in varsta de 36 de ani a reusit sa…

- Capitanul Austriei, David Alaba, crede ca pe Wembley se poate intampla orice cu Italia: „Ne-am atins obiectivul trecand de grupe, restul este bonus. Suntem avizați de parcursul exploziv al Italiei". Austria a depașit in premiera faza grupelor la Euro, cu doua victorii și eșecul scontat contra Țarilor…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a întâlnit luni cu o delegație de la UEFA, scopul principal al discuției fiind prezența spectatorilor pe Arena Naționala la meciurile gazduite de București la Euro 2020. În urma cu o scurta perioada, oficialii UEFA au precizat…