Italia prelungeşte carantina până la 13 aprilie, din cauza coronavirusului Datele arata o incetinire a raspandirii virusului, cazurile de noi pacienți fiind mai puține. Astfel, miercuri au fost raportate 4.053 de noi cazuri de infecții.



Cu toate acestea, numarul deceselor ramane in jur de 800 pe zi.



Italia este prima țara occidentala care a impus carantina la 9 martie. Speranza a mai precizat insa ca ”lupta impotriva virusului este de lunga durata”. "Salut, oameni buni! Sunt gravida in trei luni și jumatate. Am ramas aici. Am fost la aeroport sa pot sa-mi iau bilet, nimeni nu ma ajuta. Am sunat la Ambasada, niciun ajutor. Am sunat la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

