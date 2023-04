Stiri pe aceeasi tema

- Un director executiv al Volkswagen AG din China a reiterat sambata angajamentul constructorului auto german de a accelera ritmul electrificarii in a doua economie ca marime din lume, in ciuda unor probleme precum intensificarea concurenței și cererea slaba, potrivit Reuters.Volkswagen AG intenționeaza…

- Municipiul Alba Iulia va achiziționa cinci microbuze nepoluante și cinci stații de incarcare, finanțate prin PNRR. Acestea vor completa flota de autobuze electrice deja achiziționate. „Astazi, la sediul Companiei Naționale de Investiții, am semnat contractul de finanțare, in valoare de 7.322.516,25…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de vehicule electrice de pasageri…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Waze a anunțat ca va introduce in sfarșit in aplicație o funcție pe care posesorii de mașini electrice și-o doreau de mult timp: posibilitatea de a lua in calcul și stațiile de incarcare pentru acestea, atunci cand planifici un drum. Astfel, utilizatorii aplicației pot introduce informațiile autoturismului…

- Departamentul de Sisteme Informaționale și Securitate Cibernetica a unei instituții de invațamant din SUA a efectuat un studiu in care prezinta vulnerabilitațile stațiilor de incarcare a vehiculelor electrice. Evaluand 16 sisteme de incarcare, cercetatorii au descoperit 13 zone cu preocupari și vulnerabilitați…

- Anul trecut, mașinile electrice au avut o cota de piața de 12.1% in țarile membre Uniunii Europene. Acest numar a crescut cu 3% fața de nivelul inregistrat in 2021, iar trendul ascendent este evidențiat de vanzarile de mașini electrice in perioada 2016-2022. Potrivit unui nou raport ACEA, vanzarile…

- ”Pentru a accelera schimbarea (la vehiculele electrice), trebuie sa fim siguri ca se construieste infrastructura statiilor de incarcare. Aceasta este si o intrebare pentru politic”, a declarat directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kallenius. Directorul general al VW, Oliver Blume, a fost de acord…