Stiri pe aceeasi tema

- „Am spus-o de multe ori ca situatia nu este una usoara. Am folosit de mai multe ori cuvantul critic. De trei luni de zile incercam sa cautam solutii. Am facut reorganizarea spitalelor COVID-19 prin Ordinul de ministru 555, asa incat pacientii sa aiba acces la servicii de ingrijire corespunzatoare. Nu…

- Restricțiile din Italia vor fi relaxate de luni in șase regiuni, a decis Ministerul Sanatații, chiar daca numarul zilnic al deceselor la nivel național ramane cu mult peste 400, noteaza Mediafax. Noile infecții au scazut cu 30% in ultimele cinci zile, comparativ cu aceeași perioada a saptamanii…

- Italia a inregistrat 112.861 de decese legate de COVID-19 de la izbucnirea pandemiei, in februarie anul trecut, fiind al doilea cel mai mare bilant in Europa dupa Marea Britanie si al saptelea cel mai mare din lume. Pana in prezent, tara a raportat 3,72 de milioane de cazuri, conform Agerpres .Numarul…

- Secțiile de terapie intensiva din Spitalul Județean Suceava și din Spitalul Municipal Radauți nu mai au locuri libere pentru pacienții cu forme grave de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de duminica, din totalul celor 510 pacienți internați in Spitalul Județean de ...

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a dezvaluit, luni, la Realitatea Plus , ca marea problema cu care se confrunta secția de terapie intensiva a spitalului pe care-l conduce este legata de personalul medical. Beatrice Mahler a explicat ca la secția…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, duminica, pentru News.ro , ca impartirea spitalelor in COVID si in non-COVID nu mai este de actualitate și ca trebuie regandit sistemul de asistența medicala pentru pacienții cu coronavirus. Alexandru Rafila a…

- Un tren medical echipat complet cu aparatura de terapie intensiva circula de luni prin Italia. Trenul a inceput sa strabata tara pe sine, in ziua in care Italia a atins pragul de 100.000 de decese asociate COVID-19, relateaza Agerpres , care citeaza agentia EFE. Consilierul delegat al companiei publice…

- FT: UE s-ar putea confrunta cu o dubla recesiune. Noile restrictii impuse de statele membre pentru limitarea pandemiei au incetinit semnificativ economia Escaladarea restrictiilor legate de pandemia de Covid-19 a incetinit semnificativ activitatile economice in zona euro, alimentand temerile ca blocul…