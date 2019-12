Italia: Cea mai mare evacuare de populaţie pentru a dezamorsa o bombă Peste 54.000 de oameni din Brindisi au fost evacuați pentru a dezamorsa o bomba gasita in urma cu o luna pe locul de extindere al unui complex cinema, numit Andromeda. Este cea mai mare evacuare de populatie din istoriea Italiei, potrivit 24 News . La fata locului au fost pirotehnisti, experți tehnicieni din regimentul al unsprezecelea din Brindisi, unitate angajata de brigada Pinerolo. Mai mult de 1.000 de membri ai fortelor de ordine si 250 de voluntari de la Protectia Civila participa la aceasta operatiune. A fost facuta evacuarea dintr-o zona cu o raza de 1.617 metri de unde se gasea bomba.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

