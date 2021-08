Stiri pe aceeasi tema

- Atacul hackerilor care a lovit regiunea Lazio a început prin „virusarea laptopului unui angajat aflat în munca telemunca”, a declarat marti consilierul pentru Sanatate al regiunii Lazio, Alessio D'Amato, intervievat de Italian Tech, scre La Repubblica, citata de Rador.…

- Hackeri au atacat sisteme informatice apartinand unei societati care gestioneaza programari la vaccinare impotriva noului coronavirus in regiunea Latium, in care se afla Roma, iar platforma a fost oprita, anunta duminica autoritatile regionale.

- Andrei Baciu, 34 de ani, a aparut pe coperta revistei lunare „The Times of Africa”, distribuita in cercurile diplomatice din Africa, dar și in India. Oficialul roman a vorbit despre impactul pandemiei de COVID19 in Romania, despre masurile luate de autoritați și despre campania de vaccinare a Romaniei,…

- Aproape 900 de persoane vulnerabile s-au imunizat in weekend la Roma, primind o șansa impotriva coronavirusului, potrivit New York Times . Originara din Polonia, Marta Pacholczak locuiește la Roma de 25 de ani. De mulți ani, insa, ea a ramas fara adapost. Nu este inregistrata la serviciul național de…

- Fanii fotbalului care doresc sa se deplaseze din Anglia la Roma, pentru a urmari partida cu Ucraina din sferturile de finala ale EURO 2020, vor fi obligati sa intre in carantina pentru o perioada de cinci zile, imediat dupa sosirea lor in Italia, au subliniat autoritatile din aceasta tara, citate de…

- Doi frațiori, de 5 și 10 ani, au fost impușcați in parc, la cațiva metri de casa, langa Roma. Daniel și David au murit ținandu-și tatal de mana Nenorocirea a avut loc, duminica, in Ardea, o comuna din provincia Roma, Italia. Frații Daniel și David Fusinato, de 5 și 10 ani, se jucau intr-un parc, in…

- CHIȘINAU, 13 iunie - Sputnik. Doi copii mici și un barbat au fost uciși in urna impușcaturilor efectuate de un barbat inarmat duminica, in jurul pranzului, pe o strada din orașul Ardea de langa Roma, relateaza RaiNews24. © AFP 2021 / ANDREAS SOLAROFocuri de arma in Italia, sunt victime Anterior,…

- Italienii vin din nou cu oferte inedite pentru relansarea turismului grav afectat de pandemie. De luna viitoare, in regiunea Lazio, turistii primesc nopti suplimentare gratuite la hotel, incluse in rezervarile de calatorie.