Aproape 2.000 de medici si dentisti din Italia au fost suspendati din activitate, vineri, pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, a indicat vineri asociatia nationala profesionala FNOMCeO. In jur de 6.000 de asistente, infirmiere si alte cadre de ingrijire au fost de asemenea suspendate pentru ca nu s-au vaccinat. Acesti 1.913 de […]