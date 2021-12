Italia: Anchetă după ce o fetiță de 5 ani a primit de la tatăl ei cocaină în loc de un laxativ Justiția italiana a deschis o ancheta dupa ce un barbat i-a dat fiicei sale de cinci ani cocaina diluata într-un pahar cu apa în loc de un laxativ și un diuretic, a anunțat luni presa.

Fata, intoxicata în ajunul Craciunului în locuința sa din Ravenna (nord-estul Italiei), a fost transportata de urgența la spitalul din Bologna, unde se afla în afara oricarui pericol, potrivit agenției de presa Ansa.

Serviciile de urgența fusesera alertate chiar de tatal familiei, care era îngrijorat de deteriorarea starii de sanatate a copilului sau.

