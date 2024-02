Italia alunecă într-o gaură demografică In Apenini nu au fost niciodata atit de multe persoane de peste o suta de ani, in timp ce proporția populației de virsta activa continua sa scada. Oare imbatranire a populației italiene ar putea impiedica o viața fericita - dolce vita - in Apenini? Numarul tot mai mare de pensionari de aici a fost de mult timp depașit de numarul de nou-nascuți. Iar eforturile guvernului de extrema-dreapta a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

