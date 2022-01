Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentul este produs de compania Pfizer, iar studiile arata ca reduce riscul de spitalizare și de deces cu aproape 90%, daca este administrat in primele zile de boala.Pilula a fost aprobata in Statele Unite și este in curs de autorizare și in Europa. Prețul va fi insa unul extrem de ridicat, intre…

- Agentia britanica de reglementare a medicamentelor si a produselor de sanatate (MHRA) a anuntat vineri ca a aprobat medicamentul antiviral oral al Pfizer Paxlovid pentru persoanele care au o forma usoara pana la moderata de COVID-19 si care prezinta un risc de agravare a bolii, informeaza DPA si Reuters.…

- Potrivit Reuters, pastila grupului Merck, Molnupiravir, dezvoltata in parteneriat cu Ridgeback Biotherapeutics, a redus spitalizarile si decesele cu aproximativ 30% intr-un studiu clinic realizat pe voluntari din grupe de mare risc si aflati in faze incipiente ale maladiei COVID-19. Molnupiravir trebuie…

- Laboratorul farmaceutic american Pfizer a anuntat vineri ca pastila sa impotriva covid-19 are o eficienta de 89% in prevenirea riscului spitalizarii sau mortii, potrivit unor prme rezultate ale unor studii clinice, relateaza AFP.

- Molnupiravir este primul medicament care se administreaza pe cale orala, destinat pentru tratarea infecției cu virusul SARS-CoV-2. Pastila a fost aprobata in urma cu puțin timp in Marea Britanie. Ce este și cum funcționeza acest medicament puteți vedea mai jos.

- Comisia Europeana a stabilit recent un portofoliu de 10 mijloace terapeutice potențial eficace impotriva COVID-19. Lista este stabilita pe baza unor avize științifice independente și cuprinde in principal mijloacele terapeutice potențial eficace impotriva COVID-19 care au șanse mari sa fie autorizate…