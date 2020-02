Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISUBIF din Capitala au intervenit, miercuri seara, in mai multe zone din București pentru a inlatura de pe carosabil copaci și elemente de construcție desprinse in urma fenomenelor meteo, respectiv vant puternic.Citește și: Șerban Nicolae: ‘Ați dat ordonanțe de urgența noaptea,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca miercuri, intre orele 10,00 - 11,00, va avea loc exercitiul privind transmiterea mesajelor de instiintare, pre-alarmare si verificare a functionarii sirenelor pentru alarmare publica din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. In acest…

- Pompierii au intervenit pentru a indeparta zapoare formate pe paraie si rauri din judetele Harghita, Bistrita-Nasaud si Cluj, precum si pentru indepartarea unor copaci si elemente de constructie cazuti din cauza vantului, in Teleorman si Olt. Totodata, angajatii MAI sunt mobilizati pentru a interveni…

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii si…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat au avut 97 de intervenții in ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit la accidente rutiere, incendii și la un accident feroviar. Pompierii va cer sa aveți grija la exploatarea instalațiilor electrice, care pot provoca incendii atunci…

- O autospeciala de intervenție a fost transferata de Consiliul Județean Timiș de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș. De acest vehicul va beneficia Serviciul de voluntari din Nadrag. Alaturi de inspectorul șef Lucian Mihoc și primarul comunei Nadrag, Liviu Muntean, președintele Consiliului…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a intervenit in localitatea Valu lui Traian, pe strada Calea Dobrogei.Pompierii au fost solicitati sa intervina in degajarea unui panou publicitar.Sursa foto: captura video ISU Dobrogea ...

- Viața unei fetițe de 7 zile a fost salvata in curtea ISU Bihor, de catre un medic din dispecerat și un pompier. Fetița era in stop cardiac cardio-respirator cand parinții ei au oprit mașina pompierilor, cerand ajutor, potrivit Mediafax.ro.Sambata, la cațiva metri de la Inspectoratul pentru…