ISU - Pericol în biserici: ușile acestora pot face victime omenești Pompierii de la ISU au identificat numeroase nerguli in lacasurile de cult iesene. Multe nu au autorizatie de securitate la incendiu. Un mare pericol este reprezentat de faptul ca usile bisericilor se deschid spre interior. In cazul in care s-ar crea panica, acestea ar fi blocate de oamenii care se inghesuie sa iasa afara. Pompierii ieseni atrag atentia de sarbatori: majoritatea usilor bisericilor si manastirilor se deschid in interior, iar busculada creata de cei din spate in cazul izbucnirii unui incendiu ar face ca usile sa nu poata fi deschise. Un caz cutremurator a fost in 1930, cand 118… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Sinoe. Din primele informatii o locuinta a fost cuprinsa de flacari pe strada Intrare Bostan. Misiunea…

- Masuri de CARANTINA pentru cei care se intorc in țara in perioada sarbatorilor, stabilite de CNSU Masuri de CARANTINA pentru cei care se intorc in țara in perioada sarbatorilor, stabilite de CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea…

- Astazi, s-a desfasurat, la Iasi, ceremonia militara care a marcat sfarsitul misiunii cadrelor medicale din Republica Moldova la Spitalul Modular de la Letcani. Timp de o luna, au participat la aceasta misiune peste 30 de medici, asistenti si paramedici. Seful Inspectoratului General pentru Situatii…

- Dr. Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Urgența din Iași, a declarat ca orice justificari ar aduce autoritațile, bilanțul dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești este tragic. „Oricate justificari ar oferi autoritațile, bilanțul este tragic. Inca doi morți, inca doi pacienți arși…

- O autospeciala din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Cluj a intervenit in aceasta dimineața la un eveniment rutier care a avut loc pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, unde un camion a avariat o țeava de gaz dupa ce a parasit șoseaua. Pompierii clujeni au asigurat masuri de…

- Intrunit in ședința extraordinara, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis carantinarea pe timpul nopții a unor noi localitați care au depașit incidențele de 6 respectiv 7.5, conform HG 1090 din 07.10.2021, incepand cu 19 octombrie, ora 00.00. Astfel, lista localitaților carantinate este…

- Un barbat si un copil au fost raniti, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in localitatea Bivolarie, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca este vorba despre un barbat in varsta…

- Deschiderea spitalului modular de la Lețcani va fi intarziata din cauza unor probleme. Unitatea medicala ce valoreaza 13 milioane de euro se confrunta cu lipsa unei soluții pentru oxigen, conform directorului DSP Iași. „La unitatea de la Lețcani se fac in continuare eforturi pt a fi deschisa. Problema…