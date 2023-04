ISU Argeș. Misiune de distrugere ale unor elemente de muniție găsite neexplodate Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Capitan PUICA NICOLAE” al judetului Arges a desfasurat astazi, intr-un poligon amenajat din localitatea Suseni, o sedinta de distrugere a munitiilor ramase neexplodate, descoperite pe raza județului Argeș. Citește și Stații de incarcare in parcarea Bowling din Pitești. Cand ajung autobuzele ecologice Pe timpul activitații, un echipaj cu o autospeciala de […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

