Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, speranța de viața a crescut cu aproximativ 4 ani daca ne raportam la statisticile anilor ’70. Cu toate acestea, romanii nu se pot considera prea norocoși din aceasta perspectiva daca ne comparam cu state precum Spania, Grecia, Italia ( intre 8

- Buna dimineata, astazi 6 sase martie 2023 Inceput de saptamana, zi de luni, numita si ziua Lunii astrul care maine se va vedea maxim pe cer , zi de culoare galbena regala in Thailanda daca aveti haine de culoare galbena sunt numai potrivite pentru aceasta zi insorita si zi Feminina in esenta sa confuza,…

- Ințelegerea pictogramelor expuse pe articolele vestimentare este esențiala pentru a le pastra in cea mai buna condiție. Daca respecți indicațiile, vei reuși sa eviți deteriorarea lor rapida. Afla in randurile de mai jos ce inseamna simbolurile de pe etichetele hainelor. Vei ști exact cum va trebui sa…

- Cum fiecare a avut cel puțin un caine, și pentru ca accesoriile sunt nelipsite din garderoba micuților patrupezi, puțini știu care este semnificația zgarzii de culoare roșie, care se intalnește la majoritatea animalelor. Ce inseamna daca un caine poarta o zgarda roșie, de fapt.

- Iti place sa faci off roading cu masina ta preferata? Inseamna ca vrei sa te bucuri de cat mai multa siguranta si vizibilitate in timp ce conduci pe drumurile accidentate. Pasionatii de off-roading stiu cat de importanta este o masina pregatita pentru orice teren. Fie ca explorezi muntii sau campurile…

- Tanara de 20 de ani din Arpasu de Jos, judetul Sibiu, care a fost rapita din fata casei sale si urcata intr-o masina, a fost gasita in judetul Alba, intr-un imobil, alaturi de doi barbati. Ambii au fost retinuti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat care fusese dat disparut de familie in urma cu cateva zile, a fost gasit mort marți, in portbagajul propriei masini, in Timisoara. El avea varsta de 35 de ani si era originar din orasul Anina, judetul Caras Severin. Barbatul si-ar fi injectat singur o substanta letala Barbatul plecase vineri,…

- Ce inseamna literele de pe cutia de viteze automata. Daca ai trecut de la mașina manuala la cea automata, s-ar putea sa ai cateva semne de intrebare. Deși poate știi deja ca fiecare litera in parte inseamna in spate, in fața, sau in modul parcare, cum se traduc, de fapt, acestea și de la ce vin? Iata…