- Președintele francez Emmanuel Macron considera, intr-un interviu acordat CNN, ca Putin a avut impresia ca Occidentul „nu l-a respectat cum se cuvine” și ca invazia Rusiei in Ucraina reprezinta un „efect post COVID-19” provocat de faptul ca președintele rus a stat prea mult in izolare pe durata pandemiei…

- Ideologul rus Aleksandr Dughin spune ca așa-numita „operațiune militara speciala” a lui Putin s-a incheiat deja și a inceput un razboi pe scara larga cu Occidentul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Erdogan isi doreste sa pastreze o relatie buna cu Rusia, astfel ca a decis ca Turcia sa plateasca in ruble livrarile de gaze rusesti. Cei doi presedinti au convenit ca livrarile de gaze rusesti catre Turcia vor fi „platite partial in ruble”, a anuntat vineri seara viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak.…

- Economia Rusiei a fost „paralizata in mod catastrofal” de sancțiunile occidentale și de exodul in masa al companiilor internaționale, potrivit unui studiu al Universitații Yale. Cercetarea – despre care autorii spun ca este „prima analiza cuprinzatoare” privind economia rusa – a constatat ca, de la…

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Chiar in momentul in care Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, era pe cale sa aterizeze duminica in Africa, a publicat un articol de opinie in care acuza Occidentul pentru criza alimentara mondiala iminenta care a pus milioane de oameni de pe continent in pragul foametei. Zeci de instituții…

- Andrei Guruliov, un aliat al lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a sili Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova ar…