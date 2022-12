Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin anunta joi ca Rusia isi continua atacurile vizand infrastructura energetica ucraineana, dupa ce atacuri precedente au cauzat intreruperi masive ale alimentarii cu electricitate si apa pe timpul unor temperaturi hivernale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Președintele rus Vladimir Putin are un plan de scapare in cazul in care Rusia pierde razboiul pe care l-a inceput in Ucraina in februarie, a declarat miercuri un fost redactor de discursuri al șefului de la Kremlin, potrivit publicației americane Newsweek. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia isi va ”atinge obiectivele” in Ucraina, a dat asigurari vineri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o intalnire organizata de catre Kremlin cu mame ale militarilor si barbatilor mobilizati, difuzata de televiziunea publica, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- PIB-ul Rusiei a scazut cu 4% in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express. Fii la curent cu cele mai…

- Ucraina și-a pierdut suveranitatea și este controlata direct din Statele Unite, acuza Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin susține ca Ucraina este folosita ca „berbec” impotriva Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- „Aventura” militara dezastruoasa a lui Vladimir Putin in Ucraina a ridicat o noua perspectiva, aceea ca guvernarea lui, de 22 de ani, s-ar putea apropia de sfarșit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Curtea Constitutionala rusa a considerat duminica legale tratatele de anexare de teritorii ucrainene semnate vineri la Kremlin de presedintele Vladimir Putin si de liderii separatisti din aceste teritorii ucrainene ocupate - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, transmit AFP si EFE. Fii la curent…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…