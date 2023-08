Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși nu știe ce s-a intamplat cu liderul Wagner, nu este suprins de știrile despre moartea posibila a lui Evgheni Prigojin in timpul prabușirii unui avion in Rusia,…

- Moartea lui Evgheni Prigojin, in urma prabusirii unui avion, in Rusia, la bordul caruia liderul grupului de mercenari Wagner se afla, este un "semnal" trimis de presedintele Vladimir Putin elitelor ruse, a apreciat miercuri Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

- Prabusirea unui avion in Rusia, in care Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, figureaza pe lista de pasageri, este un "semnal" trimis de presedintele Vladimir Putin elitelor ruse, a apreciat miercuri un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak, relateaza AFP, potrivit…

- Șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, i-au fost returnați banii care i-au fost confiscați in timpul unei perchezițiilor de la Sankt Petersburg, in cazul penal de rebeliune armata, susține publicația Fontanka, relateaza Meduza.Potrivit publicației, pe 2 iulie, șoferul lui Prigojin a sosit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a revenit asupra rebeliunii anulate a militarilor Wagner - lansata vineri si oprita sambata de seful lor, Evgheni Prigojin - luni, la doua zile de la evenimente, si a spus in aceasta alocutiune ca a el a dat ordinul sa se evite o ”baie de sange” pe care o voia, acuza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu pilotilor ucisi in lupta impotriva unei revolte esuate in weekend, confirmand pentru prima data ca aviatori rusi au fost pierduti in lupta in timp ce grupul de mercenari Wagner marsaluia spre Moscova, potrivit Reuters, citat de news.ro.Discursul televizat…

- Coreea de Nord si-a oferit sprijinul deplin pentru Rusia dupa revolta grupului paramilitar Wagner, a informat duminica presa de stat, potrivit AFP. Intr-o intalnire cu ambasadorul rus la Phenian, Alexander Matsegora, ministrul adjunct de externe nord-coreean Im Chon Il "si-a exprimat convingerea ferma…

- Presedintele rus Vladimir Putin „se inseala profund" atunci cand ii acuza pe combatantii grupului de mercenari Wagner de „tradare", a declarat sambata Evgheni Prigojin, adaugand ca trupele sale nu intentioneaza sa se predea, relateaza agentiile internationale de presa.