Istoria cosmeticelor: Guerlain și “depozitul de minuni” Primul ruj din lume. Primul parfum modern. O periuța de dinți pivotanta. Crema și serul Nivea originale. Ca sa nu mai vorbim de secretele intime ale reginei Elisabeta a II-a. Acestea sunt cateva dintre comorile pastrate in prima arhiva Guerlain, care aduce la viața povești din trecutul senzațional al emblematicei companii franceze de cosmetice. Guerlain […] The post Istoria cosmeticelor: Guerlain și “depozitul de minuni” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint Germain a caștigat al doilea titlu consecutiv de campioana in Ligue 1, cu o etapa inainte de finalul sezonului. Formația antrenata de Christophe Galtier a remizat la Strasbourg, scor 1-1, scrie sport.hotnews.ro .

- COMUNICAT: „Partidul Național Liberal sarbatorește astazi 148 de ani de liberalism. 24 mai 1875 este ziua in care se semna certificatul de naștere al Partidului Național Liberal, in prezent cea mai veche formațiune politica din țara. De numele și istoria Partidului Național Liberal se leaga cele…

- La capatul unui sezon in care Unirea Tritenii de Jos a reușit cea mai buna performanța din istoria clubului, Flaviu Chișu a oferit un interviu pentru TurdaNews. R.: Cel mai bun sezon din istorie – cum s-a vazut din teren și din spatele „cortinei”? F.C.: Da, intr-adevar, cel mai bun sezon din istoria…

- LIVE-VIDEO: Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia. Personaje istorice, ateliere antice, lupte de gladiatori, expoziții și concerte Istoria prinde viața sambata noaptea, in Muzeul Unirii din Alba Iulia, cu ocazia celui mai important eveniment muzeal al anului – Noaptea Muzeelor 2023. Cu aceasta ocazie, vizitatorii…

- In demersul sau de faurire a Romaniei moderne, Regele Carol I a semnat, in anul 1909, decretul prin care s a infiintat Corpul Maistrilor Militari de Marina, cu insarcinarea de a indeplini atributiunile de sefi de specialitate, ajutoare ale ofiterilor de marina la bordul navelor de lupta si suplinitori…

- Nemulțumirea fața de politicile actuale pare in creștere, in diferite țari. Fapt este ca altadata, politicienii se ridicau dintre cetațenii cei mai merituoși și mai de vaza, capabili sa conduca. Azi, in evaluari deschise, cei intrebați pun rareori pe primele locuri politicieni. Aceștia se pot și…

- Un numar record de alpinisti au primit permise pentru a escalada in sezonul de ascensiuni de primavara cel mai inalt munte din lume, Everest, dinspre partea nepaleza, a anuntat duminica un oficial din micul stat asiatic.

- Cu toții am auzit despre cadourile pe care cei mici de primesc cu ocazia sarbatorilor pascale, dar știi cum a luat naștere tradiția iepurașului de Paște? Istoria acestui obicei nu are nimic de-a face cu religia, insa radacinile tradiției sunt foarte interesante. Data viitoare cand copilul te intreaba…