Texasul și lupta dramatică cu cel mai mare incendiu din istoria sa Autoritatile din Texas se tem ca cel mai mare incendiu din istoria statului, care a facut deja doua victime si a devastat sute de mii de hectare, se va extinde intr-un ritm ingrijorator in weekend, relateaza AFP, citat de news.ro. Aproximativ 500 de case si alte cladiri au fost distruse de flacari, a declarat vineri guvernatorul Greg Abbott, avertizand ca bilantul victimelor va creste probabil. Intr-o tara familiarizata cu contrastele exacerbate de dereglarile climatice, California a fost lovita in aceeasi zi de o puternica furtuna de zapada insotita de rafale violente care au depasit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

