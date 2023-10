Israelul vrea evacuarea a 1,1 milioane de palestinieni din Gaza, în 24 de ore Israelul a anunțat Națiunile Unite ca dorește sa evacueze 1,1 milioane de locuitori din nordul Gazei in 24 de ore, semn ca o ofensiva terestra este iminenta. Situație disperata pentru locuitorii Fașiei Gaza. Israelul le-a cerut sa paraseasca zona in termen de 24 de ore, semn ca se apropie ofensiva terestra. Este vorba despre circa 1,1 milioane de locuitori nevoiți sa-și paraseasca domiciliile daca vor sa supraviețuiasca. Purtatorul de cuvant al Secretarului General al ONU, Stephane Dujarric, a declarat insa ca o astfel de mișcare este „imposibila”. Separat, secretarul general al Organizației pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

