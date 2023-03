Stiri pe aceeasi tema

- Israelul se asteapta sa fie inclus in programul american Visa Waiver in luna septembrie a acestui an, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres.

- European stocks fell on Monday and shares of Credit Suisse dived more than 60% after UBS agreed to buy the troubled bank in a $3 billion deal, valuing the Swiss lender at just a fraction of its market value and sparking fears of a broader banking crisis, according to Reuters. The pan-European STOXX…

- French truck drivers and garbage collectors joined nationwide strikes against President Emmanuel Macron‘s pension reform plans on Tuesday as trade unions stepped up their campaign to force a policy U-turn, according to Reuters. On the sixth day of industrial action since mid-January, there was also…

- O femeie din SUA a fost reținuta și amendata miercuri de un tribunal rus pentru ca a plimbat un vițel prin Piața Roșie din Moscova pe care a spus ca l-a cumparat pentru a-l salva de la sacrificare, a informat presa de stat rusa, potrivit Reuters. Alicia Day, in varsta de 34 de ani, a […] The post Ce…

- A inceput programul Noua Casa. Acesta poate poate fi accesat de cei care nu au in proprietate o locuinta, sau daca detin o casa, aceasta sa nu depaseasca 50 de metri patrati si sa nu fi fost achizitionata printr-un alt program garantat de stat. Odata indeplinite condițiile, poate fi luata decizia achiziționarii,…

- Doua avioane de vanatoare olandeze F-35 au interceptat o formație de trei avioane militare rusești in apropiere de Polonia și le-au escortat in afara spațului NATO, a anunțat luni seara Ministerul olandez al Apararii, transmite Reuters. Una din aeronave era de spionaj. „Aeronave necunoscute s-au apropiat…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- Ford Motor Co plans to cut up to 3,200 jobs across Europe and move some product development work to the United States, Germany’s IG Metall union said on Monday, vowing action that would disrupt the carmaker across the continent if the cuts go ahead, according to Reuters. Rising costs for electric vehicle…