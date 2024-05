Stiri pe aceeasi tema

- Eliminare dubla la Chefi la cuțite sezonul 13, in ediția 23 din 8 mai 2024. Doi concurenți au parasit competiția, iar jurații au avut parte de o surpriza neașteptata. Este vorba despre Catalin Țociu și Iulia Creanga.

- In ediția din aceasta seara, a avut loc battle opt de la Chefi la cuțite, care a adus rasturnari de situație. Doi dintre jurați au folosit amulete, sperand la o victorie, care s-a tot lasat așteptata.

- Episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din data de 1 mai 2024, a adus noi emoții in bucatarie! Irina Fodor a anunțat proba de la battle-ul șase! Iata ce au fost nevoiți concurenții sa faca in ediția din aceasta seara a emisiunii de la Antena 1!

- Episodul 19 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din data de 30 aprilie 2024, a adus tensiuni și emoții puternice in platoul emisiunii de la Antena 1. Jurații au fost surprinși de battle-ul cu numarul 5! Irina Fodor le-a dat vești neașteptate! Iata ce sunt nevoiți sa faca concurenții in aceasta seara, dar…

- In ediția 14 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2024, chef Ștefan Popescu a luat o decizie importanta. Juratul a dezvaluit echipa in care a ajuns Mihai Dragomir, cuțitul sau de aur.

- Concurenții de la Chefi la cuțite au ajuns in bootcamp și au primit prima proba. Irina Fodor i-a anunțat ca vor gati și a inceput tensiunea in bucatarie. Aceștia trebuie sa se gandeasca la farfurii ideale cu care sa-i surprinda pe jurați, pentru a merge mai departe in competiție.

- Irina Fodor și-a facut apariția in bucatarie și a anunțat ce avantaj important aduce prima amuleta de la Chefi la cuțite sezonul 13, dar și ce se intampla dupa fiecare confruntare intre chefi.

- Irina Fodor, in varsta de 35 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine, in care apare total schimbata. Vedeta și-a schimbat look-ul, iar unii internauti aproape ca nu au recunoscut-o.Irina Fodor, prezentatoarea emisiunilor „America Express" și "Chefi la Cuțite"…