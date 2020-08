Armata israeliana a revendicat miercuri dimineata lovituri aeriene impotriva pozitiilor Hezbollah din Liban, de-a lungul granitei libanezo-israeliene, ca raspuns la "tiruri" ale miscarii siite spre soldatii sai, informeaza France Presse. "S-au tras focuri din Liban spre soldatii israelieni (...). Soldatii au raspuns cu rachete de semnalizare si foc. Apoi, in timpul noptii, elicopterele si avioanele de lupta au lovit posturi ale Hezbollah", a declarat armata israeliana intr-un comunicat. Mai inainte in cursul noptii, armata israeliana a anuntat un "incident de securitate" in apropiere de kibutul…