- Israelul a reintrodus masura purtarii mastii de protectie in anumite zone, dupa aparitia a doua noi focare de coronavirus in scoli, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, relateaza DPA si TPS. Mastile sunt obligatorii in interior si in exterior in zona Binyamina, la sud de Haifa, si in Modiin-Makkabim-Reut,…

- Spania va ridica obligatia de a purta masti in aer liber incepand cu 26 iunie, a declarat premierul Pedro Sanchez. Anuntul Spaniei urmeaza unei decizii a Frantei de a suspenda purtarea obligatorie a mastilor in aer liber pe masura ce ratele de infectie scad, desi raspandirea variantei Delta a virusului…

- Succesul campaniilor de vaccinare anti Covid incepe sa readuca lucrurile pe fagasul normal. In Israel s-a renunțat la masca de protecție la interior, la New York s-au ridicat toate restricțiile dupa ce s-a vaccinat 70% din populație, iar in Slovenia epidemia s-a incheiat, dupa cum

- Danemarca a anulat pentru aproape toate spatiile publice dispozitiile care vizau purtarea obligatorie a mastilor sanitare, incepand de luni, informeaza DPA, citata de Agerpres. Guvernul de la Copenhaga si majoritatea partidelor parlamentare s-au pus de acord pentru a elimina aceste reglementari, aflate…

- Guvernul de la Copenhaga si majoritatea partidelor parlamentare au ajuns, astfel, la un consens privind eliminarea acestei reglementari, aflate in vigoare de mai multe luni. Rezidentii danezi trebuie de acum inainte sa poarte masti sanitare doar atunci cand folosesc transportul public si doar atunci…

- Americanii vaccinati impotriva COVID-19 nu vor mai trebui sa poarte masti la exterior, au anuntat autoritatile sanitare din Statele Unite. Singura excepție este data de situațiile in care se vor afla in grupuri mari de persoane, unde recomandarea portului maștii de protecție ramane valabila, precizeaza…

- Purtarea mastii de protectie impotriva covid-19 nu va mai fi obligatorie - in exterior - in Israel, incepand de duminica, anunta autoritatile israeliene, in cadrul unei ridicari treptate a restrictiilor impuse in lupta impotriva pandemiei, relateaza AFP. ”Mastile sunt facute pentrua ne proteja…

- Israelul va elimina cerinta de a purta masti in aer liber. Tara are una dintre cele mai de succes campanii de vaccinare. Masura fusese in discutie de cateva saptamani, dar autoritatile au decis sa astepte pana la sfarsitul sarbatorilor nationale Yom Hazikaron si Yom Haatzmaut, temandu-se ca…