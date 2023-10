Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru securitate nationala a declarat sambata ca ostilitatile cu gruparea libaneza Hezbollah, in paralel cu razboiul din Gaza, par a fi restranse si a avertizat Hezbollah sa nu initeze demersuri ce ar putea duce la "distrugerea" Libanului, informeaza…

- Armata israeliana se pregateste pentru un ”atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru” impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, potrivit unui anunț facut public sambata seara, transmite DPA. ”Batalioane si soldati sunt desfasurati peste tot in tara si sunt pregatiti sa sporeasca…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Ministrul iranian de externe, Hossein Amirabdollahian, a discutat vineri despre razboiul Israelului impotriva Hamas cu seful puternicei grupari armate libaneze Hezbollah, sustinuta de Teheran, care a lansat propriile atacuri transfrontaliere impotriva Israelului, relateaza Reuters.Hossein Amirabdollahian,…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- Preotul Ionuț Creța din Șieu se afla in aceste zile in pelerinaj, in Israel, alaturi de un grup de credincioși din localitate. Prefectul județului, Teofil Cioarba a luat legatura cu preotul Ionuț Creța. Acesta a explicat ca grupul nu se afla in pericol. „Noi suntem bine, slava Domnului. Am trecut de…

- Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator…