Israelul pregătește populația pentru vaccinarea cu a patra doză de vaccin împotriva COVID-19 Israelul dorește sa continue vaccinarea chiar și cu o a patra doza de vaccin impotriva COVID-19, in contextul in care 2,5 milioane de israelieni au fost deja vaccinați cu a treia doza. Un reprezentant al luptei impotriva covid-19 a indemnat in weekend la pregatire in vederea administrarii unei a patra doze de vaccin impotriva covid-19. „Virusul este aici si va continua sa fie aici. Trebuie sa ne pregatim de a patra injectie”, a indemnat sambata, profesorul Salman Zarka. „Asta va fi viata noastra incepand de-acum”, a avertizat el, fara sa precizeze cand ar putea fi lansata a patra doza de vaccin.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

