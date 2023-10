Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de persoane au fost ucise in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, relateaza AFP. „Bilantul mortilor al agresiunii israeliene depaseste 8.000, dintre care jumatate sunt copii”, a declarat AFP, in noaptea de sambata spre duminica, ministerul Sanatații, condus de Hamas. Un bilant…

- Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate…

- Grupurile de rezistența palestiniene sunt in stare de alerta maxima, anticipand o posibila operațiune militara israeliana in Fașia Gaza. Potrivit unei surse arabe de rang inalt, familiarizata cu aceste grupuri, Israelul, sub supravegherea comandourilor americane de elita Delta Force, ia in considerare…

- Gruparea extremista palestiniana Hamas, care controleaza Fașia Gaza, a transmis catre postul TV Al Jazeera ca luptatorii sai au intalnit o unitate israeliana de blindate in sud, in apropiere de Khan Younis, in noaptea de duminica spre luni. Hamas a adaugat ca a reușit sa distruga cateva din echipamentele…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- O ofensiva terestra a Israelului in Fașia Gaza pare a fi inevitabila dupa atacurile Hamas de pe 7 octombrie, iar urmatoarele saptamani vor fi probabil sangeroase și pline de surprize, a afirmat Mick Ryan, expert in strategie militara și fost general in armata Australiei. Intr-o analiza publicata pe…

- Yoav Gallant, ministrul israelian al apararii, le-a spus militarilor masați la granita cu Gaza ca in curand vor vedea teritoriul palestinian „din interior”, potrivit unei relatari a presei din Israel. „Acum vedeti Gaza de la distanta, dar in curand o veti vedea din interior”, a afirmat Gallant. Ministrul…