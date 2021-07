Israelul deschide o anchetă parlamentară în cazul programului de spionaj Pegasus Parlamentul din Israel a creat o comisie pentru a ancheta acuzatiile conform carora programul de spionaj Pegasus a fost folosit "in mod abuziv" de unele state pentru a spiona personalitati, a transmis joi un deputat israelian, potrivit AFP. "Apararea a desemnat o comisie formata dintr-un anumit numar de grupuri", a transmis la postul de radio al armatei Ram Ben-Barak, care conduce Comisia de Afaceri Externe si Aparare din Parlamentul din Israel (Knesset). "La finalul anchetei (...), vom evalua daca trebuie sa facem corectii", a adaugat deputatul centrist si fost director adjunct al Mossad, serviciul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a infiintat o echipa ministeriala pentru a analiza acuzatiile tot mai numeroase despre aplicatia de spionaj vanduta la nivel mondial de o firma cibernetica israeliana, a declarat miercuri o sursa apropiata situatiei, care a adaugat ca este improbabila evaluarea exporturilor, transmite Reuters.

- Comisia de ancheta pentru elucidarea circumstanțelor presupusei rapirii ex-judecatorului ucrainean, Nicolae Ceaus, cere Președinției, eliberarea din funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate, a șefului Serviciului de Contraspionaj, dar și a altor persoane „pentru inactivitate și…

- Bilantul deceselor COVID a trecut de 400.000 in Brazilia, pe fondul unei campanii de vaccinare lente, informeaza BBC . Brazilia ocupa locul doi la capitolul decese COVID, dupa SUA. Parlamentul brazilian a deschis o ancheta cu privire la modul in care guvernul gestioneaza pandemia de coronavirus. In…

- Comisia de ancheta in cazul Foișor, solicitata de Alianța pentru Unirea Romanilor, va beneficia de sprijinul social – democraților, a anunțat joi senatorul PSD, Gabriela Firea. „Grupul de senatori social democrați va vota marți PENTRU constituirea Comisie de ancheta in cazul Foișor, chiar daca este…

- Grupul USR PLUS din Senat se opune instituirii unei comisii de ancheta parlamentara in cazul transferului pacientilor de la Spitalul Foisor. Ace;tia considera ca, in cazul in care a fost incalcata legea, este de datoria organelor de ancheta penala sa stabileasca vinovatii. Liderul senatorilor USR…

- Președintele Comisiei de ancheta pentru elucidarea circumstanțelor presupusei rapirii a ex-judecatorului, Vasile Andrei Nastase, a susținut o conferința de presa pe subiectul „Detalii din cadrul Comisiei de ancheta pentru elucidarea circumstanțelor presupusei rapiri a ex-judecatorului ucrainean, Nicolae…

- Politia Capitalei anunta ca a demarat o ancheta interna in urma informatiilor referitoare la un politist care s-a dus la pensat in timpul programului de lucru. "La data de 23 ianuarie a.c., un polițist de la Secția 23 Poliție a facut demersuri pentru a se programa la un salon de cosmetica,…

- Poliția Capitalei a declanșat o ancheta interna dupa ce un agent de la Secția 23 a fost gasit intr-un salon de cosmetica, la pensat, in timpul serviciului. In timpul in care se afla in salonul de...