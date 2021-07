Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justitie din Republica Moldova a anulat sambata, 10 iulie, decizia Curtii de Apel Chisinau, prin care numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din Transnistria a fost redus de la 41 la 12, in urma unei contestatii depuse de Platforma DA.

- Avocații lui Ilan Șor au atacat, in aceasta dimineața, la Curtea Suprema de Justiție refuzul de ieri al Curții de Apel Cahul de a anula mandatul de arestare al lui Șor. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ilan Șor a scris ca, in cazul in care CSJ ii va anula mandatul de arestare, pana diseara este…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a dat dreptate, joi, unor alesi republicani, într-o hotarâre care ar putea reduce accesul la vot al minoritatilor - o miza a unor lupte politice istorice în America, relateaza AFP.Cei sase judecatori conservatori din cadrul Curtii au validat doua…

- Curtea Suprema de Justiție examineaza astazi recursul Comisiei Electorale Centrale, care a atacat decizia Curții de Apel Chișinau din 17 iunie curent. Atunci, CEC a fost obligata sa-și revizuiasca hotarirea prin care a decis sa deschida doar 146 de secții de votare in strainatate, deși Ministerul de…

- Comisia Electorala Centrala a atacat la Curtea Suprema de Justiție decizia Curții de Apel Chișinau prin care au fost anulate anexele Comisiei privind deschiderea a 139 și respectiv 146 de secții de vot in diaspora. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre șefa direcției comunicare, relații…

- China a anunțat ca iși schimba din nou politica privind numarul copiilor pe care fiecare cuplu are voie sa-l aiba, dupa ce a inregistrat un declin democrafic dramatic, relateaza The Guardian.Cuplurile din China vor avea voie sa aiba cate trei copii, a decis guvernul de la Beijing, in urma unei ședințe…