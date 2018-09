Israelian, njughiat mortal de un palestinian n apropierea unui centru comercial din Cisiordania

Stiri pe aceeasi tema

- Un israelian a fost injughiat mortal de un adolescent palestinian in apropierea unui mall din regiunea centrala a Cisiordaniei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca agresorul a fost arestat dupa ce a fost impuscat de un alt civil, informeaza cotidianul The Times of Israel.

- Pana duminica inclusiv, demisolul Iulius Mall Timisoara gazduieste targul Bag Expo, iar editia aceasta este dedicata pregatirilor pentru inceputul anului școlar, fiind locul in care fiecare iși va gasi ghiozdanul potrivit preferințelor sale, sub forme, culori și modele diferite. Copiii vor…

- In urma unei explozii produse miercuri, in apropierea unui centru educativ situat intr-un cartier siit din vestul capitalei afgane Kabul, cel putin noua persoane si-au pierdut viata, informeaza autoritațile.

- O masina care continea explozibili in portbagaj a fost gasita marti seara in parcarea unui centru comercial din Sarcelles, in nordul Parisului, au anuntat miercuri surse concordante citate de AFP, scrie Agerpres. Potrivit surselor, ocupantii masinii erau urmariti de jandarmi ...

- Intervenție a pompierilor, duminica dupa-masa, intr-un centru comercial din Timișoara. Cei de la ISU „Banat” au fost chemați sa intervina, dupa ce o femeie și fiul ei in varsta de 4 ani au ramas blocați in unul dintre lifturi.

- Panica intr-un centru comercial din orasul italian Taranto. Patru tineri cu arme de foc, topoare si ciocane, au spart vitrinele unui magazin de bijuterii. Doi dintre ei au fost prinsi de politie, ceilalti doi au reusit sa scape, scrie digi24.ro