Stiri pe aceeasi tema

- Soldati israelieni au ucis sambata un palestinian inarmat dupa ce acesta deschisese focul in apropierea unei colonii evreiesti din apropierea orasului Hebron, din sudul Cisiordaniei, transmite DPA, potrivit Agerpres. Autorul atacului a fost ''neutralizat'' de soldati din Fortele de aparare israeliene…

- Un barbat care tinea in mana o furculita de plastic a fost impușcat mortal in timpul unei confruntari cu polițiștii intr-o cladire din Los Angeles. Jason Maccani, de 36 de ani, a fost ucis pe 3 februarie de un ofiter de politie. O ancheta a fost deschisa pentru a stabili daca folosirea fortei a fost…

- Persoane necunoscute au tras asupra mașinii viceprimarului din orasul ucrainean Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit autoritatilor ucrainene, functionarul a murit pe loc. Anchetatorii au transmis ca, pe 8 februarie, pe o strada din Nikopol, persoane necunoscute…

- Statele Unite au anuntat joi ca impun sanctiuni impotriva mai multor colonisti israelieni extremisti acuzati de violenta impotriva palestinienilor din Cisiordania ocupata, unde incidentele violente s-au inmultit dupa declansarea razboiului din Fasia Gaza, au anuntat joi oficiali americani.

- O serie de state europene, țari arabe „preocupate” și Statele Unite lucreaza la un concept pentru un guvern palestinian unificat care ar putea atrage fonduri de reconstrucție, a declarat ministrul de externe al Norvegiei intr-un interviu la Davos, transmite Reuters.

- Un adolescent de 14 ani, originar din Țara Oasului și locuitor al zonei Monte Compatri, langa Roma, a fost tragic ucis in noaptea de 12 spre 13 ianuarie prin impușcare. Numele sau era Alexandru Ivan, iar viața sa s-a incheiat intr-un atac armat șocant. Alexandru era elev in clasa a treia la institutul…

- Inregistrarile de pe camerele de supraveghere plasate in exteriorul unei locuințe din orașul Tulkarem din Cisiordania dezvaluie vehicule ale forțelor de securitate israeliene trecand in mod repetat peste cadavrul unui palestinian impușcat in timpul unui raid militar.

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit miercuri cu presedintele Autoritatii Palestiniene (AP) Mahmoud Abbas in Cisiordania ocupata de Israel, dupa ce i-a presat pe liderii israelieni sa ofere o cale catre un stat palestinian.