Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP.



"Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (...) Acum cerem respectarea legii si lansez un apel la calm tuturor partilor", a declarat premierul Netanyahu, potrivit unui comunicat.



Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului…