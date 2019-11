Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi seara „o lovitura de stat” impotriva lui dupa ce a fost inculpat de justitie pentru coruptie, promitand ca nu va „renunta”, relateaza AFP.

- Procurorul general al Israelului l-a pus sub acuzare pe premierul Benjamin Netanyahu pentru fapte de coruptie, joi, starnind si mai multa incertitudine legata de persoana care va conduce tara in cele dion urma, care este in prezent cufundata in haos politic, dupa doua scrutine neconcludente de anul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost pus sub acuzare pentru coruptie, frauda si abuz de incredere in dosare diferite, a anuntat joi seara Procurorul General al Israelului, potrivit BBC News. Benjamin Netanyahu devine primul șef al guvernului israelian in exercițiu pus sub acuzare pentru corupție,…

- Reuven Rivlin, presedintele Israelului, i-a acordat, miercuri seara, lui Benjamin Gantz, liderul aliantei de centru-stanga Albastru & Alb, sarcina formarii noului guvern, dupa ce premierul in functie, Benjamin Netanyahu, liderul Likud, a renuntat la mandat, potrivit Mediafax. „Avem nevoie acum de un…

- Audierile în cazul premierului israelian Benjamin Netanyahu, suspectat de abuz de încredere, coruptie si frauda în trei dosare diferite, s-au încheiat luni seara, dupa patru zile, a anuntat unul din avocatii sai, Yossi Ashkenazi, scrie Agerpres, citând AFP. Procurorul general…

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat din Israel, fiind urmata partidul Likud (dreapta), al premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, arata sondaje efectuate la iesirea de la urne, scrie digi24.ro.