Protestele continua in lumea musulmana, inclusiv in comunitațile de musulmani și palestinieni din țarile Occidentale, iar trupele israeliene sunt incurajate de catre ministrul Apararii, care le transmite ca vor vedea in curand Gaza „din interior”, odata cu invazia terestra pe care o așteapta de la debutul conflictului. Politicienii israelieni au dat „unda verde” armatei israeliene […] The post Israel amenininta. Ministrul Apararii, catre soldati: „In curand, veti vedea Gaza din interior” first appeared on Ziarul National .