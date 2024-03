Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, David Cameron, si-a exprimat opozitia fata de trimiterea de trupe occidentale in Ucraina, chiar si pentru a forma acolo soldati, intr-un interviu pentru cotidianul german Suddeutsche Zeitung publicat sambata.

- Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, nu exclude prezența trupelor NATO in Ucraina. Comentariile șefului diplomației poloneze au venit dupa ce președintele francez Emmanuel Macron a spus recent ca trimiterea de trupe occidentale in Ucraina nu poate fi „exclusa” in viitor. SUA și mulți…

- Declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la eventuala trimitere de soldati NATO in Ucraina impinge lumea in pragul razboiului nuclear, afirma directorul Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin.

- Mai multe țari UE si NATO se pregatesc pentru trimiterea de trupe occidentale in Ucraina, in timp ce altele sustin ca acest plan ar trebui cel puțin discutat, a spus președintele Poloniei, Andrzej Duda. Președintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat luni seara ca trimiterea de trupe occidentale in…

- Ucraina are dreptul de a lovi „tinte militare rusesti din afara Ucrainei", in conformitate cu dreptul international, a declarat secretarul general al NATO, o declaratie pe care o face pentru prima data de la inceputul razboiului, in urma cu aproape doi ani, relateaza Financial Times.

- Sunt vremuri dificile pentru Ucraina. Intenția exprimata a lui Volodimir Zelenski de a-și concedia șeful Forțelor Armate, pe popularul general Valery Zaluzhni, impreuna cu alți lideri militari și guvernamentali, provoaca cea mai grava criza in raportul de putere de la Kiev de la inceputul invaziei lui…

- Au fost noi bombardamente in Herson și Nikopol, potrivit autoritațior de la Kiev. Șeful administrației militare regionale, Oleksandr Prokudin, spune ca au fost 102 atacuri, fiind trase 673 de obuze.Aatacul asupra Hersonului s-a soldat cu un mort și cel puțin doua persoane ranite. Au fost distruse intreprinderi,…