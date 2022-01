Stiri pe aceeasi tema

- Totuși, a discutiile s-au blocat din cauza unei conditii care ar impune inlaturarea sa din politica, relateaza Agerpres.Netanyahu, care a pierdut puterea in iunie dupa 12 ani consecutivi in fruntea guvernului si care este acum lider al opozitiei, a pledat nevinovat la acuzatiile de dare de mita, abuz…

- Fostul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, care a demisionat și s-a retras din politica luna trecuta dupa ce o ancheta anti-corupție a fost deschisa impotriva lui, a fost numit co-președinte al Consiliului European pentru Toleranța și Reconciliere, o organizație neguvernamentala care promoveaza toleranța…

- Dacian Ciolos critica numirea lui Alexandru Stanescu la conducerea ANRE si acuza PSD si PNL de lipsa de morala. „Dacian, cand te gudurai pe trepte la Kiseleff ca sa fii premier cum stateai cu morala?! Aveai centura neagra cu 10 DANI in contorsiune morala, campionule!”, este replica lui Marcel Ciolacu.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, lanseaza un atac de o duritate fara precedent la adresa președintelui USR, Dacian Cioloș, pe care il acuza de ipocrizie pe subiectul pensiilor speciale. Ciolacu spune ca Cioloș s-a rugat de PSD sa il puna premier, și ca pe acea vreme uitase complet de principii. Citește…

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, a criticat noua alianța dintre PSD și PNL. Liderul AUR a explicat de ce crede el ca un premier din Armata nu este benefic pentru Romania in zilele noastre. „Pierdem deja foarte mult timp și cu acest guvern. Este un semnal ingrijorator pentru toata lumea:…

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu era „mai mult decât obsedat sa-și controleze” imaginea în presa, a declarat luni fostul sau purtator de cuvânt în cadrul procesului în care acesta este judecat de corupție în cazul traficului de influența, relateaza…

- Criza politica din Romania se acutizeaza. Nicolae Ciuca a renuntat la mandatul de premier desemnat, in urma deciziei luate de PNL, care nu a reusit sa obtina sustinerea partidelor parlamentare pentru un guvern minoritar.

- Dupa 15 ani la conducerea Israelului, Benjamin Netanyahu a devenit liderul opoziției. Țara este acum condusa de un guvern de coaliție, in care a intrat pentru prima oara și un partid arab. Are vreun efect aceasta schimbare in relațiile israeliano-palestiniene? Se intrevede pe undeva vreo posibila soluție…