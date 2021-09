ISLANDA – ROMÂNIA 0-2, în preliminariile CM 2022. Dennis Man și Nicușor Stanciu au marcat golurile “tricolorilor” Naționala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Islandei, scor 2-0, in deplasare, intr-un meci disputat joi seara, in etapa a patra a preliminariilor CM 2022. Romania a adunat doar șase puncte in primele trei etape din Grupa J. Prima ocazie a meciului a avut loc in minutul 4, cand Man i-a pasat lui Sorescu, iar fundașul a șutat peste poarta. Insularii au replicat in minutul 10, cand Baldursson l-a pus la incercare pe Nița. Cu un minut inainte de pauza, Alibec a șutat puțin pe langa poarta. Romania a deschis scorul in minutul 47. Dennis Man a marcat, dupa o acțiune superba a lui Nicușor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

