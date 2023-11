Islanda, amenințată de erupții vulcanice Islanda se afla in continuare sub amenințarea unei noi erupții vulcanice. Populația din orașul Grindavik este evacuata, iar pe strazile localitații au aparut fisuri uriașe. Cei care au fost nevoiți sa-și paraseasca locuințele sint ingrijorați de teama consecințelor erupției, chiar daca fenomenul este unul obișnuit pentru Islanda. Anastasia, o moldoveanca aflata aproape de zona afectata a pov Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Grindavik, din Islanda, este acum un „oraș fantoma”. Magazinele, școlile și blocurile sint goale, dupa ce mii de oameni au fost evacuați de teama unei erupții vulcanice. Magma ar fi ajuns deja la marginea orașului, la o adincime de 500 de metri. Intre timp, in Parlamentul Islandei s-a discutat propunerea…

- Grindavik, din Islanda, este acum un "oraș fantoma". Magazinele, școlile și blocurile sunt goale, dupa ce mii de oameni au fost evacuați de teama unei erupții vulcanice. Magma ar fi ajuns deja la marginea orașului, la o adancime de 500 de metri. Intre timp, in Parlamentul Islandei s-a discutat propunerea…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) informeaza ca, autoritațile din Islanda au declarat stare de urgența in zona or. Grindavik, urmare a riscului sporit de erupție de magma. Rezidenții sunt obligați sa paraseasca localitatea.

- Strazile unui orașel din Islanda continua sa fumege, iar o erupție vulcanica este iminenta, avertizeaza oamenii de știința de acolo. Lava se afla foarte aproape de suprafața terestra, completeaza specialiștii. In plus, detectarea dioxidului de sulf a dus la evacuarea celor aproape 4.000 de locuitori.…

- Au aparut crapaturi pe drumurile de langa Grindavik, in Islanda, in timp ce autoritațile din aceasta țara se pregatesc pentru o erupție vulcanica, dupa o serie de cutremure și dovezi ca magma se raspandește rapid in subteran. Biroul meteorologic islandez a declarat sambata (11 noiembrie) ca exista un…

- Islanda a declarat stare de urgența dupa o serie de cutremure. Experții afirma ca riscul unei erupții vulcanice este in creștere, reprezentand o amenințare pentru un orașul Grindavik, care a fost deja evacuat.

- Autoritațile din Islanda au declarat stare de urgența și au evacuat mii de oameni dupa ce mai multe cutremure au izbucnit in apropierea unui vulcan. Specialiștii se tem ca ar putea urma o erupție vulcanica.Autoritațile au ordonat ca mii de persoane care locuiesc in orașul Grindavik din sud-vestul…

- Autoritatea islandeza de Protectie Civila a declarat stare de urgenta in urma unei serii de cutremure care ar putea anunta o eruptie vulcanica iminenta, transmite sambata agentia DPA, potrivit Agerpres.Activitatea seismica este concentrata in sud-vestul Peninsulei Reykjanes si sugereaza ca ar putea…