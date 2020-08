Din cauza creșterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț a decis ca elevii sa nu mai participe la ședința publica de repartizare la licee. „Avand in vedere situația actuala de raspandire a imbolnavirilor cu virusul SARS-Cov-2 și pentru prevenirea apariției de noi cazuri, repartizarea candidaților inscriși la etapa a II-a de admitere in invațamantul liceal se va face in ședința Comisiei județene de admitere, fara prezența candidaților, respectandu-se intocmai ordinea descrescatoare a mediilor de admitere și opțiunile completate in…