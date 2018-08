Stiri pe aceeasi tema

- Militarii vor incepe primele lectii despre folosirea sistemului de aparare antiaeriana Patriot, cumparat anul trecut de Romania cu 3,9 miliarde de dolari. Pentru ca va mai trece o perioada lunga de timp pana cand primul sistem va intra efectiv in dotarea Armatei, instructori din cadrul Forțelor Terestre…

- Școala Gimnaziala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Iași gazduiește in perioada 20 – 23 iunie cea de-a doua reuniune transnaționala, finala, a Parteneriatului strategic ERASMUS+ ”NOURISHING TODAY’S SKILLS FOR A SUCCESSEFUL TOMORROW”, la care participa reprezentanți ai instituțiilor partenere din Romania,…

- Elevii Școlii nr. 1 au adunat informații legate de traditiile, cultura, istoria, obiceiurile și…poveștile populare romanești, dar și ale altor cinci state europene, dupa ce au fost parteneri in proiectul ”Povești populare europene: comori ascunse” Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr.…

- Filiala ieseana a PSD afirma, intr-un comunicat de presa transmis dupa demisia lui Nicolae Banicioiu din partid, ca fostul ministru al Sanatatii nu a participat la nicio sedinta a organizatiei si nu a sustinut niciun proiect al judetului Iasi. "Nu ne face placere sa o spunem, dar niciun moment nu a…

- In perioada 14-18 mai 2018 Școala Gimnaziala ” Ioan Ban-Dascalu” Poiana Sibiului, reprezentata de profesorii Fantana Radu Vasile, Radu Mircea și Radu Maria Cornelia a participat in Istanbul la cea de-a patra mobilitate de formare/predare/invatare din cadrul programului Erasmus+, KA 2, parteneriate…

- Profesori și elevi de clase primare din Turcia, Croația, Italia, Polonia și Romania s-au aflat in vizita la Prefectura Suceava, fiind primiți de prefectul județului, Mirela Elena Adomnicai. Vizita a fost prilejuita de proiectul Erasmus+ „Healthy Foods, Happy Moods” –“Alimente sanatoase, stare de spirit…

- Astfel, pana pe 18 mai 2018, se vor desfasura activitati diverse si atractive la care vor participa elevi si profesori ai scolii gazda si ai scolilor partenere in proiect: Osnovna Sola Beltinci, Slovenia, 2nd Gymnasio Eleftheriou Venizelou, Chania, Grecia, Kasim Sacide Ener Ortaokulu, Adana, Turcia…

- A doua reuniune transnaționala de proiect a avut loc in Turcia, Bursa, la școala partenera Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, in Post-ul Proiect de parteneriat strategic Erasmus+ , la Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .