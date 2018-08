Stiri pe aceeasi tema

- "Confruntarile continua. Zona este incercuita de fortele de securitate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Hashmat Stanikzai. Un responsabil la fata locului a confirmat acest atac cu conditia anonimatului.Mai multi barbati inarmati trageau asupra centrului de antrenament…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui dublu atentat sinucigas produs vineri intr-o moschee siita din estul Afganistanului, informeaza agentiile Associated Press si Reuters. Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite…

- "Acest bilant ar putea evolua", a precizat luni un purtator de cuvant, Najib Danish. Atacul a fost revendicat de jihadisti din Statul Islamic (SI). Intre victime, biroul AFP il plange pe unul dintre colaboratorii sai, soferul Mohammad Akhtar, in varstade 31 de ani, tatal a patru copii, inclusiv un bebelus…

- O explozie in centrul orasului Jalalabad din estul Afganistanului s-a soldat duminica cu cel putin 20 de morti, potrivit unor oficiali din regiune, relateaza Reuters. Seful politiei din provincia Nangarhar a afirmat ca a fost vorba de un atentat sinucigas. Printre victime sunt mai multi membri ai minoritatii…

- Patru membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata intr-un atac sinucigas asupra fortelor de securitate, in randul carora au murit patru militari. Atacul s-a produs in Derna, in Estul Libiei, miercuri. Teroristul sinucigas purta un steag alb in timp ce se indrepta spre un grup de soldati,…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte 16 ranite intr-un atentat sinucigas cu bomba comis sambata in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, intr-un loc unde se sarbatorea finalul Ramadanului si a doua zi a incetarii focului convenite intre militantii talibani si trupele guvernamentale,…